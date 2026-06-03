6月2日、福岡第一高等学校 第一薬科大学内 都築褚助記念体育館で「FIBA U18アジアカップ2026東アジア地区予選」が開幕。3日には男子U18日本代表が登場し、ホンコン・チャイナ代表との初戦に臨んだ。 中村文哉（福岡大学附属大濠高校）の3ポイントシュートで試合の幕が開けると、マクミランアレックス（沖縄水産高校）、白谷柱誠ジャック、本田蕗以（ともに福岡大附属大濠）、佐藤翔真（黒沢尻工業高校）も加