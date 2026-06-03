2026Ç¯6·î2Æü¡¢¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹á¹Á01¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤­¤¿Âç³Ø¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÀìÌçÅª¤Ê¿Íºà°éÀ®ÂÎ·Ï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹ÀºÀ½¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë°µÅÝÅª¤Ê¼çÆ³¸¢¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤¬40°Ê¾å¤Î¸¦µæ¼¼¤È11°Ê¾å¤ÎÂç³Ø¡¦¿¦¶È³Ø¹»¤ÇËèÇ¯500¿Í°Ê¾å¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¾Ò²ð¡£Æâ¥â¥ó¥´¥ë²Êµ»Âç³Ø¤ä¹¾À¾Íý¹©Âç³Ø¤Ê¤É¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤¬¡¢²Ã¹©¡¢Ìê¶â¡¢¼§