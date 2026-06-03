“グラビア界のニュースター”こと〓野真央（22）が、ファースト写真集（タイトル未定、講談社）を7月29日に発売することが3日、明らかになった。雪のように白い肌と目を奪うダイナマイトボディー。22歳という年齢を超えたあでやかなまなざしとポージングは、一度見たら忘れられない中毒性を持つ。その圧倒的な表現力で、デビュー直後から「規格外の逸材」と高い評価を受けている存在だ。同作はベトナム南部の隠れリゾート地・ムイ