Ayase¤Î¿·¶Ê¡Ö¤¦¤ë¤µ¡×¤ÎMV¤¬¡¢ËÜÆü6·î3Æü20»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§Ayase¡¢Ý¯ºä46¡¢Perfume¡¢IVE¡¢GAN¡Ê´äÅÄ¹äÅµ¡Ë¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ð¥Ã¥«ー¡Ä¡ÄÃíÌÜ¿·Éè6ºî¤ò¥ì¥Ó¥åー¡Ë ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢5·î27Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ½é¤ÎEP¡Ødialogue¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¡£MV¤Ï¡¢Ayase¥½¥íÌ¾µÁ¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ëËÜ¿Í½Ð±é¤Î¼Â¼ÌºîÉÊ¤À¡£´ÆÆÄ¤ÏÀ¥¸Í¸÷ÂóÌé¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£ SNS¤ÎÈ¯Å¸¤È¤È¤â¤Ë¹­¤¬