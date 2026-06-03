¹ñ²ñ¤Ç¿³µÄ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡ÖÃæÅì¾ðÀªÅùÂÐ±þÍ½È÷Èñ¡×¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÒ»³ºâÌ³Áê¡Ö¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤ÎÊë¤é¤·¤ä·ÐºÑ³èÆ°¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»ñ¶âÌÌ¤ÇËüÁ´¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤È¤ë¤Ù¤¯ÊÔÀ®¤·¤¿¡×º£Ç¯ÅÙ¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÏÁí³Û3Ãû1135²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤ÎÊä½õ¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ë¿·¤¿¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡ÖÃæÅì¾ðÀªÅùÂÐ±þÍ½È÷Èñ¡×¤Ë2Ãû5000²¯±ß¡¢7·î¤«¤é9·î¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Âå»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î°ìÈÌÍ½È÷