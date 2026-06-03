¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÄÅ¤ÎG3¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥ê¡¼¥°Âè1Àï¡×¤Ï3Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ºÇ½ªÆü¤¬ÂæÉ÷6¹æ¤ÎÀÜ¶á¤Ë¤è¤êÃæ»ß¡£4Æü¤Ë½ç±ä¤µ¤ì¡¢12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬Áè¤ï¤ì¤ë¡£ÆâÂ¦3Äú¤ò¤Î¤ß¹þ¤ó¤À¡£2Æü¤Î5ÆüÌÜ½àÍ¥¾¡Àï10R¡¢ÇÏÂÞµÁÂ§¡Ê53¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï¥«¥É4¥³¡¼¥¹¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¥Õ¥ë¥¿¡¼¥ó¤Ç°ì½³¤·¡¢·Ú²÷¤Ë·þ¤Ã¤ÆÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡ÖÃæÅç¡Ê¹§Ê¿¡ËÁª¼ê¤ò·þ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¹Ô¤­Â­¡¢²ó¤êÂ­¤ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²÷¾¡¤Ë¶»¤òÄ¥¤ë¡£ÄÅ¤Ï2012Ç¯12·î10Æü