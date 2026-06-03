¿·²ñ¼Ò¡ÖNTT¥µ¡¼¥­¥å¥é¥¹¥È¡×¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½¤¹¤ëNTT¤È»°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Î´´Éô¤é¡á3Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èNTT¤È»°É©¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Ï3Æü¡¢ÄÌ¿®µ¡´ï¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¶âÂ°¤ÎºÆÍøÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤äÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ç¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ëÆ¼¤òÃæ¿´¤Ë°·¤¦¡£À¤³¦¤ÇÆ¼»ñ¸»¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤¬µ¯¤­¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄêÅª¤Ê³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÅÔ»Ô¹Û»³¡×¤Î³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÁÀ¤¤¤À¡£¿·²ñ¼Ò¤Ï¡ÖNTT¥µ¡¼¥­¥å¥é¥¹¥È¡×