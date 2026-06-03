¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤ò½ä¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Ï¿©ÎÁÉÊ¤ÎÀÇÎ¨¤ò¡Ö¥¼¥í¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö1¡ó¡×¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¼Â»Ü¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤ë´ü´Ö¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¤Î²ñµÄ¤Ç¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ã¹ñÌ±²ñµÄ¡×¤Î¼ÂÌ³¼Ô¶¨µÄ¤Ë¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞ7ÅÞ¤ÈÀ¯ÉÜ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï»ö¶È¼Ô¤ËÄÉ²Ã¤Ç¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Î²þ½¤¤Ë¡¢¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Ç¤ÏºÇÂç10¥«·î¤«¤é1Ç¯ÄøÅÙ¡¢1¡ó¤Ç¤ÏºÇÂç5¡Á6¥«·îÄøÅÙ¤«¤«¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¯ÉÜÆâ¤Ë¤Ï¡¢Áá´ü¼Â¸½¤Ë¸þ¤±1¡ó¤òµá