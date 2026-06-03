¿¼¹ï¤Ê±¿Å¾¼êÉÔÂ­¤äÍøÍÑ¼Ô¤Î¸º¾¯¤Ç¸©Æâ¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ï·Ð±Ä¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï©Àþ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²ñµÄ¤¬¤­¤ç¤¦3Æü³«¤«¤ì¡¢ÃÏ°è¤ò·ë¤Ö´´Àþ¤ÎÀÖ»úÏ©Àþ¤Ë¹ñ¤ÎÊä½õ¶â¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë·×²è°Æ¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¸©Ä£¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢¸©¤ä¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¸©Æâ¤Î¾è¤ê¹ç¤¤¥Ð¥¹¤ÎÍ¢Á÷¿Í¿ô¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î7³äÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¢§¼¯»ùÅç»Ô¤«¤éÆî¤µ¤Ä¤Þ»Ô¤ä¢§»§ËàÀîÆâ»Ô