¥¬¥½¥ê¥ó¤Î²Á³Ê¤ò1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê170±ßÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤ëÊä½õ¤Ê¤É¤Ë¡¢4·î¤Î1¤«·î´Ö¤Ç3100²¯±ß¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ð¶â»Ä¹â¤Ï¤ª¤è¤½6700²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êä½õ¤Î½Ì¾®¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¤Ï3·î°Ê¹ß¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤ò1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê170±ßÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤ë·ãÊÑ´ËÏÂÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºâ¸»¤Ë¤Ï¡ÖÇ³ÎÁÌý²Á³Ê·ãÊÑ´ËÏÂ´ð¶â¡×¤ò½¼¤Æ¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4·î¤Î1¤«·î´Ö¤Ç3100²¯±ß»È¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£´ð¶â»Ä¹â¤Ï5·îËö»þÅÀ¤Ç»Ä