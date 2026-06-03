5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAVEST¡×¤Ï3Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2024Ç¯¤ËKEITO¡¢KOHEI¤Ë¡¢ABEMA¡Ö¥­¥ß¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤¯¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëRYUTA¡ÊÄ¹ÎæÎ¶ÂÁ¡Ë¡¢¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿HAJIME¡Êºù°æ°ì¡Ë¡¢ABEMA¡Öº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×½Ð¿È¤Î¡ÖRanzuki¡×¸µÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡¦SORA¡ÊÃæÌîÁó¶õ¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ê5¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¡£2ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLily Flower¡×¤Ç¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê