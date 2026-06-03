プロ野球・阪神は3日、百粼蒼生選手を1軍登録しました。百粼選手は東海大熊本星翔高校から2023年ドラフト4位で入団の20歳。ここまで1軍の出場はなく今季ファームで39試合に出場し3本塁打13打点、打率.235としています。