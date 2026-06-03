¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥ï¥¿¥ê119¤¬¡¢¤­¤ç¤¦3ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ØÀ¤³¦¤Î¾è¤êÊª¾è¤Ã¤Æ¤­¤¿¡ª World Ride Document¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Á8¡§58¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛËü¤¬°ìÍî¤Á¤ì¤Ð180¥á¡¼¥È¥ë²¼¤ÎÃ«Äì¤Ë¿¿¤ÃµÕ¤µ¤Þ¤Î¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥ï¥¿¥ê119¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ê¾®¿ùÎµ°ì¡¢µÈÅÄ·É¡Ë¤È¥Û¥é¥óÀé½©¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¾ï¼±¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¾è¤êÊª¡É¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¡õ»Â¿·¤Ê