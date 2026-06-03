日本野球機構(NPB)は3日の公示を発表。中日はメヒア投手の登録を抹消しました。メヒア投手はここまで18試合に登板し、0勝1敗、4ホールド、防御率3.18を記録しています。前回登板の5月31日のオリックス戦では、3点リードで迎えた4回に先発の郄橋宏斗投手がタイムリーを浴び失点。2番手の牧野憲伸投手に2アウト1・3塁から継投するも3連続四球で同点に追いつかれます。ここで3番手のメヒア投手に交代するも、西川龍馬選手に2点