»³·Á»Ô¤Ç¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¡Ö²Í¶õÎÁ¶âÀÁµáº¾µ½¡×¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢º£Ç¯4·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5¿Í¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4·î30Æü¡¢»³·Á»ÔÆâ¤Ë½»¤à30Âå¤Î½÷À­¤¬¡¢¡Ö³ÚÅ·¥«ー¥É¡×¤Ê¤É¤ò¤«¤¿¤ë¥áー¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢Ì¤Ê§¤¤ÎÁ¶â¤ÎºÆ·èºÑ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¸í¿®¤·¡¢¥ê¥ó¥¯Àè¤«¤éÅÅ»Ò·èºÑ¥¢¥×¥ê¤òÁàºî¤·¤ÆÌó2Ëü4000±ßÊ¬¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤òÁ÷¿®¤·¡¢¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ