ÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñ¤ÎÎø°¦±Ç²è¡Ø¥µ¥è¥Ê¥é¤Î°úÎÏ¡Ù¡Ê7·î3Æü¤è¤êÆüËÜ¸ø³«¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¸µ¥«¥ì¤È¥Ð¥Ã¥¿¥êÁø¶ø¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþ¥Ç¥³¥ë¥ÆÁ´³«¡ÄÍÉ¤ì¤ë¥É¥ì¡¼¥×¤¬±Ç¤¨¤ëÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Á°ÅÄÆØ»ÒËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸ý¥³¥ß¤Ç¿Íµ¤¤¬³ÈÂç¡£¸ø³«3½µÏ¢Â³¤Ç½µËö¶½¹Ô¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢´ÑµÒÆ°°÷260Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿ÏÃÂêºî¡£Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø