5·î25ÆüÌë¡¢ÅÔÆâ¶þ»Ø¤Î¹âµé½»Âð³¹¤ËÀÅ¼ä¤òÇË¤ë¶«¤ÓÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ¡Ê47¡Ë¤Ï¡¢Ì¼2¿Í¤Î·ö²Þ¤òÃçºÛ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ·ã¹·¡£Ä¹½÷¤Î¶ß¸µ¤òÄÏ¤ß¡¢Åê¤²Èô¤Ð¤¹¤Ê¤É¤ÎË½¹ÔÍÆµ¿¤Ç·Ù»ëÄ£½ÂÃ«½ð¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÂáÊá¸å¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¶¡½Ò¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û²ñ¸«¤ÇÄ¹½÷¤Î¼ê»æ¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ»á¡£Â­¤òÂç¤­¤¯³«¤­¡¢ØãÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡Ö¡ÊÄ¹½÷¤Ë¡Ë¡ØÀÅ¤«¤Ë¤·¤í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤­¤Æ¥«¥Ã