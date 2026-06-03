6·î3Æü¡¢B1À¾ÃÏ¶è¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤ÏÄ¥ËÜÅ··æ¤È¤Î2026－27¥·ー¥º¥ó¤ÎÁª¼ê·ÀÌó·ÑÂ³¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ 34ºÐ¤ÎÄ¥ËÜ¤Ï°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Ç198¥»¥ó¥Á105¥­¥í¤Î¥¹¥âー¥ë¥Õ¥©¥ïー¥É·ó¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É¡£Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¥¢ー¥êー¥¨¥ó¥È¥êーÀ©ÅÙ¤òÍÑ¤¤¤Æ2013&#65293