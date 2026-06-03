¡Ê¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÃæ±û¼Ò¡ËÆîÉô¡¦²ÅµÁ¤Ê¤É¤òÁö¤ë°¤Î¤»³ÎÓ¶ÈÅ´Ï©¡ÊÎÓÅ´¡Ë¤Ï1Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥ì¡¼¥Æ¥£¥Ã¥·¥åÅ´Æ»¤È»ÐËåÅ´Æ»¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¡£Î¾Å´Æ»¤Ïº£¸å¡¢¶¦Æ±¤Ç¹ñºÝ´Ñ¸÷»Ô¾ì¤Î³«Âó¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£ÎÓÅ´¤¬³¤³°¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò¤È»ÐËåÅ´Æ»¶¨Äê¤ò·ë¤Ö¤Î¤Ï11¼ÒÌÜ¡£¥ì¡¼¥Æ¥£¥Ã¥·¥åÅ´Æ»¤Ï¥¹¥¤¥¹ºÇÂç¤Î»äÅ´¤Ç¡¢Ï©ÀþÁí±äÄ¹¤ÏÌó385¥­¥í¡£¤½¤Î¤¦¤Á30¡ó¤Ï³¤È´1500¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î¹â»³ÃÏÂÓ¤òÁö¤ë¡£¥¢¥ë¥×¥¹»³Ì®¤ò´Ó¤­¡¢2008Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ö¥éÀþ¤È¥Ù¥ë¥Ë¥ÊÀþ¤¬¡¢¼þÊÕ¤Î