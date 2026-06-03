Ç«²Æ²óÂ²¼«¼£¶è¤Î¿··¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÃùÂ¢ÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤¬1000Ëü¥­¥í¥ï¥Ã¥È¡ÊkW¡Ë¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤¬1Æü¡¢¹ñ²ÈÅÅÌÖÇ«²ÆÅÅÎÏ¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç«²Æ¤ÏÀµ¼°¤Ë1000ËükWµé¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÃùÂ¢¼çÍ×¾Ê¡Ê¼«¼£¶è¡¦Ä¾³í»Ô¡Ë¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÃùÂ¢Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Î°ì³Ñ¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹¼Ò¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£Ãæ¹ñ½é¤Î¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áí¹ç¼Â¾Ú¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÇ«²Æ¤Ç¤Ï¡¢¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³«È¯¤¬ÎÏ¶¯¤¤Àª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ