ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òÁÊ¤¨¤ë»ÔÀîÂçÊå¤µ¤ó¤ÎÊìÀµ»Ò¤µ¤ó¡á3Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç2006Ç¯¡¢ÅÔÎ©¹â2Ç¯»ÔÀîÂçÊå¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê16¡Ë¡á¤¬¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤«¤é20Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿3Æü¡¢¹Á¶è¤Î»ÜÀß¤Ç¸¥²Ö¼°¤È¼Ì¿¿Å¸¤¬³«¤«¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤¿¡£ÊìÀµ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ¿¤òÍî¤È¤¹¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¸Î¤äºÒ³²¤ÏÂ¿¤¤¡£°ÂÁ´¤ò¹Í¤¨¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¸¥²Ö¤ËË¬¤ì¤¿»ÔÀî¤µ¤ó¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¹â¶¶°¦¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤Ï¡Ö20Ç¯