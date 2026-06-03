ÇÐÍ¥¤ÎÇð¸¶¼ý»Ë¡Ê£´£·¡Ë¤¬£³Æü¡¢£Ø¤ò¹¹¿·¤·¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£²¼·ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢£Á£É¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð°Þ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£Çð¸¶¤Ï¡ÖºòÈÕ¡¢¼«Âð¤Ë¤Æ²¼·ì¤¬¤¢¤êµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÄ²¤Î¡Ø·Æ¼¼½Ð·ì¡Ù¤Ç°Û¾ï¤Ê½Ð·ìÎÌ¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤¬Ìµ»öÀ®¸ù¤·º£¤ÏÉÂ¼¼¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¡££±½µ´Ö¤Û¤ÉÆþ±¡¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Çð¸¶¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Àè·î£³£±ÆüÄ«¤Ë²¼·ì¤¬