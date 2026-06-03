¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2026/06/03¡Û´Ú¹ñ¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo ¡Ê¥Û¥Æ¥ë¥Õ¥í¡¼¥ê¥¢ ¥È¡¼¥­¥ç¡¼¡Ë¡×¤¬ÆüËÜ½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£²ñ¾ì¤ÏÅìµþ¡¦ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼¤Ç¡¢²ñ´ü¤Ï2026Ç¯7·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2027Ç¯5·î31Æü¡Ê·î¡Ë¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤­¤Ê¤¤¡¢¿´Ìö¤ë¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿ô¡¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î²Ä°¦¤¤¤¬¶Å½Ì¡ª´Ú¹ñ¤ÇÏÃÂê¤ÎÂÎ¸³¥¤