3¤Ä¤Î·ò¹¯¥ê¥¹¥¯ 1.ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë »éËÃ¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤ë¤È¡¢·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÆ¯¤­¤¬¼å¤¯¤Ê¤ê¡¢·ìÅü¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢Êâ¹Ô¾ã³²¤äµÞÀ­¹çÊ»¾É¤ò°ú¤­µ¯¤³¤·¡¢¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À­¤â¡£ ÈîËþ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿å¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤à¡¢Ç¢¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÁé¤»¤Æ¤­¤¿¡¢¸å¤íÂ­¤¬¤Õ¤é¤Ä¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£ ÆÃ¤Ë¡¢Ãæ¹âÎð¤ÎÇ­¤ä¡¢±¿Æ°ÎÌ¤¬