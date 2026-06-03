¡ÖÁí¹ç»Ê²ñ¤Ë¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡¦ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òSixTONES¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò²£»³Íµ¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤¬Ì³¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤í¤½¤íº£Ç¯¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬·è¤Þ¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤Í¡×¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢À©ºî´Ø·¸¼Ô¡£8·î29¡Á30Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£Ç¯¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î²ÈÂ²¤ÎÏÃ¡Á¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃ¯¤òÁÛ¤¦¡©¡Á¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÆâ¤Ç¤âÆ±ÈÖÁÈ¤Ë