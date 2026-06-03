¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/06/03¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£¡¼¥à¡Ë¤ÎK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤¬¡¢6·î2ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¿Ëè½µ²ÐÍË¿¼Ìë0»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎÇÐÍ¥¡¦¹â¶¶Ê¸ºÈ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡×¡Ê8·î7Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥­¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡×ÆäÀ¿»ÎÏºÌò¡¢´°àú¤¹¤®¤ë¼Â¼Ì¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¢¡K¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡×¥­¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÈëÏÃ