½é²Æ¤«¤é¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¥º¥Ã¥­¡¼¥Ë¤È·Ü¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¤Ç¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¤ª¤¤¤·¤¤½Ü¤Î¼Ñ¤â¤Î¡£¹ü¤Ä¤­Æù¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¼Ñ½Á¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¥º¥Ã¥­¡¼¥Ë¤Ë¤âÌ£¤¬¤¸¤å¤ï¡Á¡£ ¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¹á¤ê¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Ã¤¯¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â½Å¤¹¤®¤º¡¢½ë¤¤Æü¤Ë¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤°ì»®¤Ç¤¹¡£¡Ø·Ü¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¤È¥º¥Ã¥­¡¼¥Ë¤Î¼Ñ¤â¤Î¡Ù¤Î¥ì¥·¥ÔºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë·Ü¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¡Ä¡Ä8ËÜ ¥º¥Ã¥­¡¼¥Ë¡Ê¾®¡Ë¡Ä¡Ä1ËÜ¡ÊÌó160g¡Ë ¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¡Ä1¤«¤± ¡ÒA¡Ó¿å¡Ä¡Ä3/4¥«¥Ã¥× ¼ò¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1