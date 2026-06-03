¡È·Ú¥È¥é½÷»Ò¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»°ÅÄÍªµ®¤¬¡¢2ÆüÊüÁ÷¤ÎCBC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¸å11¡§56¡ËÆâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö·Ú¥È¥é½÷»Ò»°ÅÄÍªµ®¤Î»Í¹ñ°ì¼þÎ¹¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛG¥«¥Ã¥×¡È·Ú¥È¥é½÷»Ò¡É»°ÅÄÍªµ®¡¢ÆÁÅç¤Î¡ÈÂ¢¥µ¥¦¥Ê¡É´®Ç½ÃÏ¸µ¤Ë·Ú¥È¥é¤ò»ý¤Ä»°ÅÄ¤¬¡¢·Ú¥È¥é¤Ç»Í¹ñ¤ò°ì¼þ¤¹¤ëÆ±´ë²è¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÆÁÅç¸©º´Æá²ÏÆâÂ¼¤òÁö¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£»°ÅÄ¤Ï¡¢±¿Å¾¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÍ§Ã£¤È¤¹¤À¤Á¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ÎÏÃ¤Ê¤ó