½÷Í¥Ê¿°¦Íü¡Ê41¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê39¡áFCÅìµþ¡Ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Ä¹Í§¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¤Î¥±¡¼¥­¤äÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿Â©»Ò¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£¡ÖPAPA¡È¹Ô¤¯¤È·è¤á¤¿¤«¤é¡ÉËÜÅö¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª½Ð°©¤Ã¤¿º¢¤«¤é¡¢¸ý¤Ë½Ð¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò¡¢¡ÈÍ­¸À¼Â¹Ô¡É¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ñ¤ÏÂº·É¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÉ×¤ÎÌ´¤Ï»ä¤ÎÌ´4ÃË»ù¤È¸ò¤ï¤·¤¿ÃËÆ±»Î¤ÎÌóÂ«ºÇ¹â¤Î·Ê