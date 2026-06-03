¡Ú¥·¥É¥Ë¡¼¶¦Æ±¡ÛÆîÂÀÊ¿ÍÎ¥½¥í¥â¥ó½ôÅç¤Î¥ï¥ì¿·¼óÁê¤Ï3Æü¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ç2022Ç¯¤Ë·ë¤ó¤À°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶¨Äê¤ò¸«Ä¾¤¹°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥½¥í¥â¥ó¤Ç¤Ï5·î¡¢¿ÆÃæ¹ñÏ©Àþ¤Î¥Þ¥Í¥ìÀ¯¸¢¤¬µÄ²ñ¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Ç¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£