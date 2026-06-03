¥¿¥ì¥ó¥ÈÊÕ¸«¤¨¤ß¤ê¡Ê49¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î´ª°ã¤¤¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡×¡£¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¾åÅÄ¿¸Ìé¤«¤é¡ÖÊÕ¸«¤µ¤ó¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤È²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤«¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢À¾¶¿µ±É§¤µ¤ó¤¬Éã¤ÎÊÕ¸«¤Ï¡Ö¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¤ªÉã¤µ¤ó¤¬À¾¾ë½¨¼ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£ÊÕ¸«¤Ï¡Ö¥¯¥¤¥º·Á¼°¤ÇÊì¿Æ¤Ë½Ð¤µ¤ì