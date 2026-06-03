¡Ö°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡×¡Ö·»Äï°¦¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡×¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¸÷·Ê¡£ Âç¹¥¤­¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ø´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¸þ¤«¤¦¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î1Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡Ø¤¢¤ëÊÑ²½¡Ù¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡©¤ª¸ß¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¸÷·Ê¤Ï21ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤¬¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÚÆ°²è¡§Ä«¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òµ¯¤³¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤¿Âç·¿¸¤¢ª1Ç¯¸å