ROCK INJAPAN FESTIVAL 2026¡Ù¥í¥´ ³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥­¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼çºÅ¡¦´ë²èÀ©ºî¡ØROCK INJAPAN FESTIVAL 2026¡Ù¤Î¡¢Á´½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬£³Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡££µÆü´Ö¤ÇÁ´115ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÂè2¼¡ÃêÁªÀè¹Ô¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØROCK INJAPAN FESTIVAL 2026¡Ù½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È°ìÍ÷ROCK IN JAPAN FESTIVAL¤Ï2000Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÆüËÜºÇÂç¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡£º£