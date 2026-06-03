¥¢¥¸¥¢³ôÊÆ¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂÐÎ©¤ÇÅ¥¾Â²½¤â´Ø·¸¤Ê¤·¡¢È¾Æ³ÂÎ¤¬²¼»Ù¤¨ Åìµþ»þ´Ö14:05¸½ºß ¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô 25605.13¡Ê-433.19-1.66%¡Ë Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô 4097.94¡Ê+22.84+0.56%¡Ë ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô 46484.27¡Ê+926.96+2.03%¡Ë ´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô 8801.49¡ÊµÙ¾ì¡Ë ¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô 8803.80¡Ê+79.43+0.91%¡Ë ¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï 73867.25¡Ê-782.59-1.05%¡Ë ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥ì¥Ð¥Î¥ó¹¶·â