Åìµþ»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿»ØÉ¸¡¦¥Ë¥åー¥¹ ¢¨·ÐºÑ»ØÉ¸ ¡Ú¹ë½£¡Û ¼Â¼ÁGDP¡ÊÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ë10:30 ·ë²Ì0.3% Í½ÁÛ0.4%Á°²ó0.9%¡Ê0.8%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊÁ°´üÈæ) ·ë²Ì2.5% Í½ÁÛ2.6%Á°²ó2.5%¡Ê2.6%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊÁ°Ç¯Èæ) ¡ÚÃæ¹ñ¡Û RatingDogÈóÀ½Â¤¶ÈPMI¡Ê5·î¡Ë10:45 ·ë²Ì54.4 Í½ÁÛ52.3Á°²ó52.6 ¢¨Í×¿ÍÈ¯¸À¤ä¥Ë¥åー¥¹ ¡Ú¥¤¥é¥ó¾ðÀª¡Û ¥¤¥é¥ó¤¬¥¯¥¦¥§ー¥È¡¢¥¤¥é¥¯¡¢¥Ðー¥ìー¥ó¤Ë