¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/06/03¡ÛEBiDAN¤Î6¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¦Lienel¡Ê¥ê¥¨¥Í¥ë¡Ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬6·î3Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£ÂæÉ÷¤Ë¤è¤ë¹ÓÅ·¤Î¤¿¤á¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛLienel¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÊª¢¡Lienel¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ßÆ±Æü¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëC¤Ë¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥á¥í¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×È¯Çäµ­Ç°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã