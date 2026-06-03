ÂæÉ÷6¹æ¤¢¤¹¡Ê4Æü¡Ë´ØÅì¤ÎÅì¤Ø µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Âç·¿¤ÎÂæÉ÷Âè6¹æ(¥Á¥ã¥ó¥ßー)¤Ï3Æü13»þ¡¢¾¡±º»Ô¤ÎÆîÆîÀ¾Ìó120km¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅìËÌÅì¤Ë1»þ´Ö¤Ë45¥­¥í¤ÎÂ®¤µ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú²èÁü¤Ç³ÎÇ§¡ÛÂæÉ÷6¹æ¤Î±Æ¶Á¤ÏÅìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ÀéÍÕ¡¦ºë¶Ì¡¦°ñ¾ë1»þ´Ö¤´¤È¤Î±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï985 hPa¡¢ºÇÂçÉ÷Â® ¤Ï25 m/s (50 kt)¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï35 m/s¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÂæÉ÷6¹æ º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï ÂæÉ÷6¹æ¤Ï03Æü14»þ