·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬3ÆüÈ¯É½¤·¤¿1Æü»þÅÀ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢Á°½µÄ´ºº¤è¤ê30Á¬¹â¤¤169±ß50Á¬¤À¤Ã¤¿¡£4½µ¤Ö¤ê¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡£