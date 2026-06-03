5·î30Æü¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤¬Í­ÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTHANKS FESTA 2025-26¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Áー¥à¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þー¥«¥¹¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿ー¡¢¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥Õ¥£ー¥éー¤ò½ü¤¯Á´Áª¼ê¤È¥Ç¥¤¥Ë¥¢¥¹¡¦¥¢¥É¥Þ¥¤¥Æ¥£¥¹¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»²²Ã¤·¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥ë¥«ー¥º¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£ ¥¤¥Ù¥ó