¿·À¸»ù¼¼¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬3Æü¸øÉ½¤·¤¿¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×¡Ê³µ¿ô¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Î¿ô¡Ê½ÐÀ¸¿ô¡Ë¤Ï67Ëü1236¿Í¤Ç¡¢²áµîºÇ¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£24Ç¯Èæ1Ëü4937¿Í¡Ê2.2¡ó¡Ë¸º¡£½÷À­1¿Í¤¬À¸³¶¤Ë»º¤à»Ò¤É¤â¤Î¿äÄê¿Í¿ô¡Ö¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¡×¤Ï0.01¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤Î1.14¤Ç¡¢ºÇÄã¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£½ÐÀ¸¿ô¡¢½ÐÀ¸Î¨¤È¤â¤Ë10Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤¬¡¢²¼¤²Éý¤Ï¶áÇ¯¤ËÈæ¤Ù½Ì¾®¤·¤¿¡£½ÐÀ¸Î¨¤ÏÀÐÀî¤ä¹âÃÎ¤Ê¤É13¸©¤Ç24Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£²¼