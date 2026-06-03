¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥­¥·¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2026WÇÕ¤Ï³ÆÃÏ¤ÎÌÔ½ë¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢FIFA¤Ï½ë¤µÂÐºö¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÁ°È¾¤È¸åÈ¾¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì3Ê¬´Ö¤º¤Ä¿åÊ¬Êäµë»þ´Ö¡Ê¥Ï¥¤¥É¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥à¡Ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡£ÌäÂê¤Ï¤³¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¤À¡£³«ºÅ¹ñ¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Ï1Æü¤Ë¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½¤È¿ÆÁ±»î¹ç¤òÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ï¥¤¥É¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ï¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½´ÆÆÄ¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥Ý¥Á¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¥Î¤Ï¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¹­¤²¡¢Ìá