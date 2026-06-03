ÁÍìþÉô¤ÎÉé½ý¤¬Âç¤­¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£µ¨¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëMF¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç22¥´¡¼¥ë11¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢º£µ¨¤Î10¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÊªÂ­¤ê¤Ê¤¤¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï2026WÇÕ¤òÀï¤¦¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÏ³¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²ù¤·¤¤1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÍÇ½¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤¬¤â¤¦