9·î12Æü¡¢13Æü¡¢19Æü～21Æü¤ËÀéÍÕ»ÔÁÉ²æ¥¹¥Ýー¥Ä¸ø±à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026¡Ù¤ÎÁ´½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤Ï¤³¤ì¤«¤é¿·»þÂå¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¡ØZipangu¡ÙÅÁÀâ¤Î»Ï¤Þ¤ê»Ë¾åºÇÂç¤Î³¤³°¥Õ¥§¥¹¤¬¸«¤»¤¿Àä·Ê¡Ë º£²ó¤Ï¡¢BUMP OF CHICKEN¡¢JO1¡¢Number_i¡¢Ä¶ÆÃµÞ¡¢HANA¡¢INI¡¢M!LK¡¢SiM¤é33ÁÈ¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¡£1Æü23ÁÈ¡¢5Æü´Ö¤Ç¹ç·×115ÁÈ¤Î¥¢