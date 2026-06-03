¡ØONE PIECE¡Ù¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖONE PIECE DAY¡Ç26¡×¤¬¡¢8·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é8·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì Å¸¼¨¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¡£¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢6·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Î1¼¡ÃêÁª¼õÉÕ¤¬¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖONE PIECE BASE¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¡ªÍè¾ì¼ÔÆÃÅµ¤Î¡Ö¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¢£1¼¡¼õÉÕ¤Ï6¡¥22¤Þ¤Çº£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖONE PIECE DAY¡Ç26¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¤ä¼çÂê²Î¥¢¡¼¥Æ