ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼BMW¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¿¹¥Ó¥ëÇÕ¤Ï4Æü¤«¤é4Æü´Ö¡¢°ñ¾ë¸©¤Î¼µ¸Í¥Ò¥ë¥ºCC¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£3Æü¤Ï¥×¥í¥¢¥ÞÀï¤¬°­Å·¸õ¤Î¤¿¤áÃæ»ß¡£¸ø¼°²ñ¸«¤¬¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²óÂç²ñÇÆ¼Ô¤ÎÀæÀîÂÙ²Ì¡Ê24¡á¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡Ë¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏËÙÀîÌ¤ÍèÌ´¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¥á¥¸¥ã¡¼3´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÂç²ñ»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤È¼µ¸Í2¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Á°½µ¥ß¥º¥Î¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤¹¤ë¤Ê¤Éº£µ¨¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤