AI¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·âÇ½ÎÏ¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢AI´ë¶È¤ÎAnthropic¤Ï¼«¼Ò¤Ç³«È¯¤·¤¿¡ÖClaude Mythos Preview¡×¥â¥Ç¥ë¤ò¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÀÈ¼å(¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯)À­¤òÈ¯¸«¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡×¤È¤·¤Æ¼«¼çÅª¤Ë¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿AI¤òÀ¯ÉÜÂ¦¤Ë¶¦Í­¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òºî¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security - The White Househt