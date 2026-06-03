¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÚµíÆù¡Û¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ö¥â¥âÆù¡×¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ê·îÊÌ¡¢26Ç¯6·î1ÆüÃë»²¾È¡Ë¤è¤ê¡¢¥È¥Ã¥×5¤À¡£¡Ú5°Ì¡ÛËÌ³¤Æ» ÃÓÅÄÄ®¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¥»¥Ã¥È 950g ¾®Ê¬¤± 3¡Á5¥Ñ¥Ã¥¯¡×20000±ß¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û¡úÃÓÅÄÄ®¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Î3¤Ä¤Î°Â¿´¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¡Ê1¡Ë²Ã¹©¾ì¤Ç¤Ï±ÒÀ¸Åª¤ÊÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¿©¤ò¤ªÆÏ¤±¡Ê2¡Ë¹ñ»º¡¦ÌµÅº²Ã¤Ê¤Î¤Ç»Ò¤É¤â¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¿©