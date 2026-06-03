マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）は、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に登場するドクター・ドゥームによって大きく姿を変えることになりそうだ。監督を務めるジョー＆アンソニー・ルッソ兄弟が、MCUは「フェーズ0」に戻ると宣言している。 米によると、ジョー・ルッソは『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』について、MCUは「フェ}