『ブレット・トレイン』（2022）『デッドプール2』（2018）のデヴィッド・リーチ監督最新作『銀行強盗：完全マニュアル』が、2026年9月4日（金）より日米同時公開されることが決定した。あわせて、特報映像および海外版ポスターが全世界で解禁されている。 本作の主人公は、銀行強盗の様子を“生中継”する前代未聞の覆面インフルエンサーグループ。彼らの動画チャンネル「銀行強盗：完全マニュア