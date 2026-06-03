シリーズ第4弾『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』と、クリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』という2本の注目作を控えるトム・ホランド。実は、両作の撮影スケジュールが重なっていたため、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の撮影を延期するよう製作スタジオに直談判していたという。 米のインタビューでホランドは、ノーラ